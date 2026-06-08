В Сергиево-Посадском округе пройдет праздник «С Россией в сердце»

Праздничная и спортивная программа пройдет на этой неделе в парке «Покровский» в Сергиево-Посадском округе. Жителей и гостей ждут тренировки, мастер-классы, город профессий и концерт ко Дню России 12 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Неделя в парке начнется с утренних тренировок «Бодрое утро». С понедельника по четверг в 10:00 на спортплощадке будут проходить разминки для всех желающих. В программе также запланированы уроки живописи, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и занятия по жонглированию.

Центральным событием станет масштабный город профессий 8 июня, который развернется на всей центральной площади. Для любителей активного отдыха подготовили танцевальные интенсивы, тренировки по скандинавской ходьбе и семейные веселые старты «Покровская спартакиада».

Кульминацией недели станет культурная программа «С Россией в сердце» 12 июня. В выходные в парке пройдут детские подвижные игры «Мультландия» и вечерний кинопоказ под открытым небом. В субботу в 22:00 зрителям покажут мультфильм «Летучий корабль», приуроченный к 90-летию поэта Юрия Энтина. Также будут доступны платные мастер-классы по керамике и прикладному творчеству в клубе «Шкатулочка». Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.