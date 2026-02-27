В Серебряных Прудах участницы проекта сшили интерьерных котиков

Творческое занятие по созданию текстильных игрушек прошло 27 февраля в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Серебряно-Прудский». Участницы проекта «Активное долголетие» изготовили интерьерных котиков из натуральных тканей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На мастер-классе рукодельницы работали с натуральными тканями и синтепоном, который использовали для наполнения игрушек. Участницы учились кроить и шить, подбирать гармоничные цветовые сочетания и выполнять аккуратные декоративные стежки.

Интерьерные игрушки предназначены для украшения дома и создания уюта. Такие изделия могут стать повседневным акцентом в интерьере или дополнением праздничного декора.

«Подобные творческие занятия не только поднимают настроение участницам нашего проекта, но и приносят огромную пользу для здоровья: они тренируют когнитивные функции и развивают мелкую моторику, что особенно важно в старшем возрасте», — рассказала специалист отделения «Активное долголетие».

Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. Участницы отметили, что создавали игрушки с особым настроением, чтобы порадовать близких и украсить свои дома.

