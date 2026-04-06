В семи регионах России средняя зарплата превышает 150 тыс. рублей

По данным на январь 2026 года, такой уровень зарплат зафиксирован в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, в Магаданской и Сахалинской областях, Москве, на Камчатке и Чукотке.

В Ненецком автономном округе средний размер зарплаты составляет 158 тыс. рублей, в Сахалинской области — 162 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 171,5 тыс. рублей, Магаданской области — 176,7 тыс. рублей, Москве — 187,6 тыс. рублей, на Чукотке — 223 тыс. рублей, в Камчатском крае — 153, 8 тыс. рублей.

Средние заработные платы в РФ увеличились с 2010 года в практически в пять раз в номинальном выражении. В январе 2026-го жителям страны платили в среднем по 103,6 тыс. рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.