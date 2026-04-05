Зарплата россиян многократно выросла за 16 лет

Номинальный оклад жителей РФ увеличился в пять раз с 2010 года

Средние заработные платы в РФ увеличились с 2010 года в практически в пять раз в номинальном выражении. В январе 2026-го жителям страны платили в среднем по 103,6 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на показатели статистики.

В 2010 году зарплата была в пять раз ниже. Оклад составлял в среднем 21 тыс. рублей.

Среднемесячную начисленную зарплату считают до вычета налогов. Учитываются и премии.

В расчет берут всех работников. Среди них и те, у которых сверхвысокий доход.

