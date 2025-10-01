В Щелкове появилась еще одна благоустроенная зона

В городском округе Щелково появилось еще одно современное пространство для отдыха — завершилось благоустройство сквера рядом с домом № 1 на Советской улице, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Теперь здесь можно с комфортом гулять и проводить время. Обновленное пространство понравится всем горожанам, независимо от возраста — и взрослым, и детям, и пожилым.

В рамках благоустройства специалисты выполнили большой комплекс работ: обустроили пешеходные дорожки, посеяли газон, а также установили современное освещение и удобные скамейки.

В этом году в городском округе преображается значительное количество общественных пространств — среди них сквер на Пролетарском проспекте, сквер перед Дворцом Культуры, территория между Молодежной набережной и Талсинской улицей, и другие объекты. Кроме того, в Щелкове началась масштабная реконструкция городского парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.