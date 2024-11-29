В Щелкове по горячим следам задержали подозреваемого в покушении на убийство

Сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области по горячим следам задержали подозреваемого в покушении на убийство, сообщает пресс-служба управления.

На маршруте патрулирования экипаж группы задержания получил сообщение о том, что на улице Центральная на автобусной остановке лежит раненый молодой человек. Прибыв по указанному адресу, правоохранители увидели гражданина с ножом, который пытался скрыться во дворах жилых домов. Росгвардейцы по горячим следам задержали неизвестного.

Выяснилось, что между незнакомыми мужчинами, которые стояли в очереди в одном из пунктов выдачи онлайн-заказов, произошел конфликт. Молодые люди вышли на улицу, где злоумышленник достал из куртки нож и несколько раз ударил им пострадавшего.

Сотрудники Щелковского ОВО Росгвардии доставили 27-летнего задержанного в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.