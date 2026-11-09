В Санкт-Петербурге прошел фестиваль в поддержку бездомных животных

Событие объединило три социальных проекта — «Собака ищет дом», «Дай лапу» и «Добрая мастерская», которые ранее стали победителями конкурса волонтерских инициатив «Газпром нефти» и получили финансирование по программе социальных инвестиций «Родные города».

В течение двух дней петербуржцы могли познакомиться с питомцами, ищущими новых хозяев, оформить попечительство или передать в приюты корм, медикаменты и другие необходимые вещи. Для посетителей организовали лекции ветеринаров и кинологов, консультации по адаптации животных в семье, встречи с владельцами собак, ранее живших в приютах, а также познавательные занятия для детей.

Особое внимание волонтеры уделили животным с повышенной тревожностью. Из-за особенностей поведения таких питомцев не привозили на площадку, поэтому для знакомства с потенциальными хозяевами организаторы подготовили специальные видеовизитки с историями подопечных.

Заместитель генерального директора по работе с персоналом и организационному развитию «Газпромнефти — смазочные материалы» Наталия Дворецкая отметила, что сильная команда проявляет себя не только в решении профессиональных задач, но и в готовности брать на себя ответственность за то, что происходит вокруг.

«Поддерживая волонтерские инициативы сотрудников, мы помогаем им реализовывать идеи, которые имеют значение для общества. Для „Газпромнефти-СМ“ важно, чтобы у таких благотворительных проектов была возможность развиваться, находить единомышленников и приносить реальную пользу», — пояснила Дворецкая.

По словам учредителя благотворительного фонда «Помощь бездомным собакам» Татьяны Шеиной, для помощи животным важна системность: разовые акции привлекают внимание к проблеме, но именно регулярная поддержка позволяет добиваться устойчивых результатов.

«Замечательно, что в компании „Газпромнефть-СМ“ создаются масштабные волонтерские проекты, которые помогают привлекать к теме новых людей, объединять усилия волонтеров, специалистов и формировать ответственное отношение к животным. Это вклад в развитие культуры помощи в целом», — подчеркнула Шеина.

Ранее компания представила отечественное решение для оборудования нефтегазовой отрасли.