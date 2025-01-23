В самарском вузе лабрадор Снежок получил студенческий билет

В самарском вузе выдали студенческий билет лабрадору. Пес посещает все занятия, он сопровождает своих хозяев — студентов института культуры Анну Казаеву и Валентина Бычкова, сообщает РБК .

Анна и Валентин учатся на кафедре эстрадно-джазового искусства. Пес всегда рядом со своими слабовидящими хозяевами.

Студенческий билет с настоящей фотографией и подписью ректора собаке выдали на имя Бычкова Снежка Валентиновича, фамилия и отчество новому студенту достались от хозяина.

У Снежка уже есть любимые предметы и те, на которых он иногда зевает.

Быть собакой-поводырем может не каждый питомец. Животные с щенячьего возраста проходят тщательный отбор, их тестирует тренер-методист, затем их обучают. Только после этого те попадают в семью к незрячему человеку.