Кинолог рассказал, как собаки-поводыри помогают незрячим людям

Быть собакой-поводырем может не каждый питомец. Животные с щенячьего возраст проходят тщательный отбор, их тестирует тренер-методист, затем их обучают. Только после этого те попадают в семью к незрячему человеку, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Нужно понимать, что такие собаки не просто компаньоны, они меняют жизнь человека в лучшую сторону», — сказал эксперт.

Процесс обучения собаки-поводыря

Кинолог подчеркнул, что стать поводырем могут не все собаки. Перед покупкой такого щенка отправляют в учебно-кинологический центр, который будет заниматься дальнейшим обучением собаки, его должен протестировать тренер-методист.

Затем животное воспитывается в волонтерской семье до момента, пока ему не наступит 1 год: его адаптируют к жизни в мегаполисе и социализируют. После собака опять попадает в учебно-кинологический центр, где проходит специальное обучение. После сдачи экзаменов приезжает незрячий человек, который должен обучиться управлению собакой. Полный процесс подготовки собаки занимает около 1,5 лет.

«Мы сотрудничаем с заводчиками лабрадоров и золотистых ретриверов. Тестирование и отбор щенков мы проводим в разном возрасте, поэтому используем различные методики и критерии оценки. За основу взяты тесты Волхарда (Вулхарда) и Томпсона», — рассказала замдиректора учебно-кинологического центра «Собаки-помощники» Элина Почуева.

По ее словам, если возраст щенка позволяет, и проведена необходимая вакцинация, то его выводят на улицу и оценивают поведение в условиях города, в том числе скорость и степень адаптации к различным факторам и обстановке.

Также специалисты стараются определить темперамент будущего поводыря. Щенок должен быть достаточно бодрым, быстро обучаться и адаптироваться в незнакомой обстановке, но в то же время он должен быть способен к длительному спокойному ожиданию. Тестирование проходит примерно 1 щенок из 10 просмотренных.

После этого человек уезжает домой с собакой-поводырем, где учится работать с питомцем самостоятельно, используя полученные в учебно-кинологическом центре знания. Это очень важный и сложный этап.

Чем отличаются собаки-поводыри от обычных собак

Собаку обучают водить незрячего человека по заранее изученному маршруту, предупреждая о препятствиях на пути. Питомцы знают каждый маршрут, для них — это ничто иное, как команда. Маршрут состоит из череды ориентиров, у которых собака делает остановки — это такие промежуточные точки, которые помогают человеку ориентироваться. Ориентирами могут служить скамейки, столбики, автобусные остановки и прочее. Всего собака по командам может запомнить свыше 30 маршрутов.

Собака-поводырь становится для незрячего человека в первую очередь помощником. Такую собаку не стоит отвлекать, так как она занята действительно важным делом. Они носят специальное снаряжение (шлейка собаки-поводыря), у них имеются документы собаки-помощника.

Согласно законам РФ, незрячий человек может находиться с собакой-поводырем в любом объекте инфраструктуры. Собаки помогают слепым жить полноценной жизнью. Многие кинологические центры отдают закрепленную за незрячим человеком собаку навсегда, так они становятся не только помощниками, но и настоящими друзьями.

Ежегодно в последнюю среду апреля большинство мировых стран отмечают Международный день собак-поводырей. В 2024 году праздник выпадает на 24 апреля.