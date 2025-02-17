В рыбе марки «Люди любят» в «Перекрестке» нашли червей, партию снимают с продажи

В Сети распространилась информация, что жительница Москвы нашла червей в рыбе марки «Люди любят», которую купила в магазине «Перекресток». Торговая сеть приняла решение снять с продажи рыбу и провести выборочную проверку, пишет РИА Новости .

«„Перекресток“» снимает с полок эту партию товара, а также проводит выборочную проверку других партий данного производителя», — сообщили в компании.

В связи с первым обращением покупателя по данному товару компания «Перекресток» запускает комплексную проверку производственных мощностей поставщика на соответствие стандартам. Руководство приняло решение о проведении дополнительного обучения персонала службы поддержки.

Жительнице Москвы возместят стоимость покупки в полном объеме. Представители компании планируют связаться с девушкой в кратчайшие сроки.

Ранее похожий случай произошел в Екатеринбурге. Там девушка купила премиальные суши, внутри которых были черви. Неприятную находку она сделала, когда практически весь сет был съеден.