В Рузском округе задержали трех нелегальных мигрантов

Полицейские провели операцию «Антикриминал» в Рузском муниципальном округе с 1 по 10 апреля и выявили нарушения миграционного законодательства. В деревнях Тимофеево и Воскресенское задержали троих нелегальных работников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники отдела по вопросам миграции, патрульно-постовой службы и участковые ОМВД России «Рузский» проверили места массового пребывания людей в Рузе и Тучково. Обследованы автостанция, железнодорожный вокзал, магазины, торговые центры и стройплощадка гостиницы.

По итогам рейдов составлены пять протоколов по статье 18.8.3 КоАП РФ за нарушение правил въезда или режима пребывания. Нарушителям назначили штраф по 5 тыс. рублей. Еще девять протоколов оформили по части 3.1 той же статьи — за аналогичные нарушения в Москве и Московской области. Иностранцев оштрафовали на 5 тыс. рублей, выдворили из России и запретили въезд на пять лет.

Шесть человек привлекли по статье 18.10 КоАП РФ за незаконную трудовую деятельность. Им назначили штрафы от 5 до 7 тыс. рублей с последующим выдворением. Один иностранец предоставил ложные сведения о месте нахождения, за что привлечен по статье 19.27 КоАП РФ. Еще двоих наказали по статье 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания — их поместят в спецучреждение с последующим выдворением.

Кроме того, зарегистрированы преступления по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». В деревнях Тимофеево и Воскресенское задержаны трое уроженцев Туркменистана и Узбекистана, работавшие на пилорамах в заброшенных коровниках. Их принудительно выдворили из страны, в отношении работодателей ведутся следственные действия. Меру наказания определит Рузский городской суд.

«Проблема нелегальной миграции требует пристального внимания и слаженной работы всех профильных служб. Наша задача — обеспечить безопасность жителей округа и соблюдение законодательства», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что все мигранты с просроченными патентами должны или легализоваться, или они будут депортированы.

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.