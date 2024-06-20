В Рузской библиотеке детей обучицли техникам плетения резиновых украшений

В Рузской городской библиотеке в творческой студии «Чудо-ручки» прошел творческий мастер-класс «Радужное плетение». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Плетение из резинок — увлекательный и полезный вид рукоделия. Оно не только развивает мелкую моторику рук, но и учит ребенка усидчивости. Это хобби выступает лучшей альтернативой компьютерным играм и просмотру мультфильмов. Кроме того, результатом детских стараний становятся оригинальные поделки, которыми ребенок может похвалиться перед сверстниками.

В начале библиотекарь обучила присутствующих чтению схем плетения и показала на практике основные техники работы с резиночками по принципу «от простого к сложному». Дети научились нескольким техникам плетения резиновых украшений: при помощи пальцев, с помощью станка, обычной вилкой, с использованием рогатки.

В результате у них легко и быстро получились красивые и яркие браслеты, колечки и колье.

Занятие очень понравилось детям.

Созданные поделки ребята могут подарить своим друзьям и родным или оставить себе в качестве напоминания о своём новом навыке.

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