В Рузе заложили «Аллею Российского театрального общества»

В Рузе у памятника Мишке Карасю было по-настоящему многолюдно и торжественно. Повод — закладка «Аллеи Российского театрального общества», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. Главными гостями события стали председатель СТД РФ, народный артист РФ Владимир Машков и депутат Государственной думы, народный артист РФ Денис Майданов.

«Я очень хочу, чтобы в Рузе был хоть небольшой, но театр, а в каждой школе был хоть небольшой, но театральный кружок», — выступил перед собравшимися Владимир Машков.

«Я, как член партии „Единая Россия“, приму ваши пожелания как наказ, как призыв к действию», — ответил Денис Майданов.

Оба артиста обратились к собравшимся с теплыми словами. Они поздравили Рузу с наступающим Днем Победы — искренне, от души, подчеркнув, что именно в таких городах живет настоящая Россия, хранящая память и традиции.

Одним из самых трогательных моментов церемонии стала высадка деревьев. И Владимир Машков, и Денис Майданов лично посадили свои деревья на новой Аллее. Теперь у каждого из них есть живой, растущий след в Рузе — ветви, которые будут тянуться к небу вместе с городом и его жителями.

Отдельные слова благодарности за теплый прием и организацию события прозвучали в адрес главы муниципального округа Горбылева Александра Анатольевича.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.