В Рузе заканчивают капремонт в дошкольном отделении «Гимназии № 1»

«На финальном этапе капитальный ремонт в дошкольном отделении „Гимназии № 1“, который осуществляется по президентской программе. С самого начала нового учебного года дети смогут прийти в обновлённый детский сад», — сообщил глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Общая площадь обновленного здания 1 701 кв. м. Работы ведутся в соответствии с утверждённым графиком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.