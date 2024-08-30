В Рузе вручили сертификаты детям бойцов, погибших на СВО

Вручение сертификатов детям бойцов, погибших на СВО, — это небольшой, но значимый жест. Это символ нашей поддержки и участия в их судьбе, знак того, что мы помним об их отцах и о том, что они не одиноки в своем горе, сообщили администрации Рузского городского округа.

Дети, потерявшие своих отцов на СВО, оказались в ситуации, не свойственной их возрасту. Они столкнулись с горем, утратой, пустотой и неопределенностью будущего. Их мир перевернулся, и им нужна не просто помощь, а глубокая, всесторонняя поддержка, которая поможет им пережить эту тяжелую утрату и адаптироваться к новой реальности.



В теплой и трогательной обстановке депутаты Московской областной Думы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова совместно с председателем Совета депутатов Рузского городского округа Ириной Вереиной и руководителем фракции «Единая Россия» Совета депутатов Рузского городского округа Владимиром Бурмистенковым вручили сертификаты на покупку товаров в «Детском мире» детям погибших бойцов СВО. Депутаты лично пообщались с детьми, подарили им слова утешения и пожелали им быть сильными, беречь мам и помнить своих отцов.



«Эти сертификаты — это не просто материальная помощь, это символ нашей глубокой благодарности и признания мужества тех, кто отдал жизнь за мир и безопасность нашей страны. Мы помним о каждом герое, отдавшим жизнь за Родину, и хотим, чтобы их дети чувствовали нашу поддержку и заботу, » — сказал депутат Совета депутатов Рузского городского округа Владимир Бурмистенков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО. «Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.