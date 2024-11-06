В Рузе прошла лекция об основах здорового образа жизни

Ведущая мероприятия Виктория Широкова рассказала об основах здорового образа жизни, о сбалансированном питании. Гости мероприятия узнали много полезного о здоровом образе жизни и о том, как поддерживать свое здоровье.

Вниманию гостей была представлена книжная выставка, рассказывающая о правильном питании, а также содержащая советы как жить радостно и долго, и быть здоровыми.

Участники мероприятия были единодушны во мнении, что здоровье — важнейшая ценность человека, его необходимо беречь и укреплять в любом возрасте. Бережное отношение к здоровью — залог долгой и счастливой жизни.

Рузский городской округ активно участвует в реализации муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма. Эта программа направлена на создание благоприятных условий для развития культурного и туристического потенциала региона, а также на повышение качества предоставляемых услуг населению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.