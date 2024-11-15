Жителей Рузы приглашают на мастер-класс «Живой цвет»

Рузская городская библиотека приглашает в студию нетрадиционной техники рисования «Цветные ступеньки» на мастер-класс «Живой цвет» 16 ноября в 11:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На занятии ребята создадут картину осенней тематики в оригинальной технике витража с применением красок и подручных материалов.

Мастер-класс будет очень полезен тем, что дети научатся рисовать в необычной технике витража, используя краски и подручные материалы. Они смогут развить творческие способности и научиться передавать красоту осени через искусство. Они узнают о назначении и способах изготовления витражей, а также разовьют художественный вкус, интерес к искусству и научатся видеть красоту в окружающем мире.

Мероприятие пройдет адресу: город Руза, улица Федеративная, д. 4. Справки по телефону: +7(49627) 24-121.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.