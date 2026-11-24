Игра прошла в молодежном центре «Крылья» в рамках проекта «Кубок Рекрут». За три часа команда Богородского округа со значительным отрывом опередила 12 команд-соперников из Балашихи, Щелково, Лосино-Петровского, Фрязино, Мытищ, Дзержинского, Долгопрудного и других городов Подмосковья.

Участники отвечали на вопросы трех тематических блоков: главные сражения Великой Отечественной войны, маршалы Победы и Сталинградская битва в искусстве — прозе, стихах и живописи. Задания требовали знания дат и имен, понимания исторического контекста и умения анализировать события.

В заключительном блоке юнармейцам предстояло соотнести исторические факты с произведениями художников, поэтов и писателей. Команда Богородского округа показала особенно глубокое знание этой темы.

В состав команды вошли капитан Иван Хомецкий из центра образования № 12 и учащиеся центра образования № 5 Артем Сухорученков, Глеб Губкин, Всеволод Уткин и Вячеслав Лизунов.

Организаторы отдельно отметили уровень подготовки победителей и подчеркнули важность сохранения исторической памяти.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.