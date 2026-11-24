Работа по демонтажу незаконных торговых объектов продолжается в Королеве: с начала года в городе ликвидировали 121 объект. В минувшие выходные снесли павильон на Шоссейной улице, 4, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Королеве приводят нестационарную торговую сеть в соответствие с законодательством и правилами благоустройства. Работу ведут по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

С начала года в городе ликвидировали 121 нестационарный торговый объект. В минувшие выходные демонтировали еще один павильон на Шоссейной улице, 4. Он работал без необходимых разрешительных документов.

Начальник управления потребительского рынка и услуг городского округа Королев Иван Понежин сообщил, что работа продолжается по утвержденному графику. До конца года планируется демонтировать порядка 140 нестационарных торговых объектов в разных районах города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.