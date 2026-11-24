Минэкологии объявило владельцу участка в Шатуре предостережение после выявления признаков дноуглубительных работ и навалов строительных отходов у реки Олюшки, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Информация об угрозе загрязнения водного объекта поступила в Минэкологии из администрации округа. Проверка подтвердила сведения. Речь идет об участке для сельскохозяйственного производства на территории бывшего ООО «Спартак», который принадлежит частному лицу. Рядом протекает река Олюшка.

«В ходе осмотра выявлены признаки проведения дноуглубительных работ, есть следы проезда тяжелой техники, имеются навалы строительных отходов в береговой полосе реки. Между тем, разрешение на пользование водным объектом в данной местности министерство не выдавало», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По итогам надзорного мероприятия правообладателю участка объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее Минэкологии привлекло к ответственности двух граждан, нарушивших режим особой охраны государственного природного заказника областного значения «Озеро Белое у деревни Дубасово» в Шатуре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.