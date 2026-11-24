Актриса отдыхала на Сейшелах, когда с ней произошел несчастный случай. Медведева получила травму за день до вылета.

Юмористка не раскрывает, как именно это произошло. Она отметила, что, возможно, нужно было соблюдать технику безопасности.

Также Медведева пошутила, что получила травму из-за сглаза недоброжелателей.

«Теперь лежу и думаю: а стоило ли вообще делиться своей радостью? Или счастье действительно любит тишину?» — отметила она.

Теперь юмористке предстоят восстановление и отдых.

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