Энергетики продолжают реконструкцию воздушной линии электропередачи в деревне Исаково Богородского округа. Работы планируют завершить к 30 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты ПАО «Россети Московский регион» реконструируют воздушную линию напряжением 6 кВ фидера №203 на участке от опоры №77 до опоры №92 в деревне Исаково Богородского округа.

Энергетики уже смонтировали более 2 км линии с самонесущим изолированным проводом (СИП). Ориентировочный срок завершения работ — 30 ноября 2026 года. Реконструкция должна улучшить качество электроснабжения потребителей и повысить надежность объектов компании.

24 ноября ожидается еще одно отключение электроэнергии продолжительностью до шести часов. Жителям рекомендуют заранее зарядить телефоны и другие необходимые устройства, а на время работ отключить чувствительную бытовую технику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.