В Рузе модернизируют завод по производству фиброцементных панелей

Крупный промышленный проект стартовал в Рузском муниципальном округе. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ приступила к модернизации завода по производству фиброцементных панелей, который вошел в структуру предприятия после приобретения активов ООО «ТД ЛТМ», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Первый этап модернизации успешно завершен. Инвестиции в проект составили 15 млн рублей. Основное внимание было уделено совершенствованию технологии окраски и повышению качества продукции.

Техническое обновление включает замену ключевого оборудования. На производстве установлены современные вальцовочные станки и новая сушильная печь, что позволит значительно улучшить качество продукции и снизить количество дефектов.

Оптимизация производства затронула и схему расположения оборудования. Новые технологические решения позволят эффективнее очищать продукцию и минимизировать износ оборудования.

Комплексный подход к модернизации также включает обновление вентиляционных систем, программного обеспечения и условий труда. На заводе проведен косметический ремонт, закуплены новые средства защиты д

ля сотрудников.

Производственные показатели предприятия впечатляют: мощность достигает почти 1 миллиона квадратных метров плит в год. Продукция поставляется в 32 региона России, включая Московский регион.

Перспективы развития выглядят масштабно. После завершения модернизации планируется увеличение производства на 20%, расширение географии поставок и выход на экспортные рынки Беларуси и Казахстана.

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ, объединяющая 70 производственных площадок и 19 учебных центров, продолжает стратегию развития производственных мощностей в регионах России, что способствует укреплению промышленного потенциала страны.

«Модернизация завода ТЕХНОНИКОЛЬ в нашем округе — это значимое событие для всего региона. Реализация такого масштабного проекта имеет стратегическое значение для развития промышленного потенциала Рузского округа. Инвестиции в производство, создание новых рабочих мест и повышение технологического уровня предприятия — все это напрямую влияет на социально-экономическое развитие территории. Особенно важно, что модернизация позволит не только увеличить объемы производства, но и повысить качество выпускаемой продукции. Развитие промышленного сектора — один из приоритетных направлений нашей работы. Мы создаем все необходимые условия для того, чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно, а предприятия могли успешно развиваться. Уверен, что этот проект станет примером успешного сотрудничества бизнеса и власти на благо развития нашего округа», — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.