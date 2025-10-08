сегодня в 16:43

В Рузе близится к завершению капитальный ремонт Дороховского Дома культуры

В Рузском муниципальном округе продолжается масштабная реконструкция культурного учреждения в поселке Дорохово. Капитальный ремонт Дома культуры, расположенного на улице Стеклозаводская, выполнен уже на 87%, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Контрольный осмотр объекта провели представители власти и руководство проекта. В проверке участвовали депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев, член фракции «Единая Россия» Совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Рыбальченко, член местного политсовета Галина Букреева, начальник управления культуры Светлана Родионова, а также представитель подрядной организации.

Общая площадь реконструкции составляет 1 189,3 квадратных метров. Работы ведутся в рамках проекта «Культура малой Родины» и «Народной программы», что позволяет качественно преобразить культурный объект.

Подрядная организация ООО «БОЖОК» демонстрирует высокую эффективность в реализации проекта. На завершающей стадии находятся ключевые работы: монтаж системы отопления, установка современного осветительного оборудования, укладка качественного напольного покрытия и отделка актового зала.

Представители власти высоко оценили темпы и качество проводимых работ. По словам Владимира Вшивцева, ремонт Дома культуры является важным шагом в развитии культурной инфраструктуры поселка. Андрей Рыбальченко отметил значимость проекта для местных жителей, которые давно ждали этих преобразований.

«Более 300 жителей поселка регулярно посещают различные кружки и студии Дома культуры. Уже в ноябре 2025 года они смогут оценить результаты масштабного преображения своего культурного центра,» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.