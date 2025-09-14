В РПЦ заявили, что мастурбировать можно только с благословения духовника

Священник Игорь Сильченков заявил, что мастурбация для самоудовлетворения является грехом, но допустима с благословения духовного наставника, сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что мастурбация допускается, если она необходима для медицинской диагностики, лечения бесплодия или сбора доказательств с целью опровержения ложного обвинения в изнасиловании.

Священнослужитель добавил, что незнакомые с основами духовной жизни врачи могут давать пациентам рекомендации, которые противоречат нормам христианской морали.

