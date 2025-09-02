Россияне не умеют жить, заявили в РПЦ

Россияне приходят в церковь с «очень простыми запросами» — их интересуют не спасение души или «борьба с внутренними демонами», а проблемы взаимодействия с людьми, заявил священник РПЦ Владислав Береговой. По его словам, главный вопрос верующих — «как жить, не нарушая заповедей?».

«Соответственно, спрашивают, какой должна быть жена, какой должен быть муж, кто главный в семье, как относиться к детям, к теще, как это родители должны быть на втором месте после жены?» — сказал Береговой в эфире радио Sputnik.

По его словам, все приходящие в церковь понимают, как спасти свою душу в религиозном плане.

«Люди не умеют жить, они не знают, как жить. Их родители не научили, в школе не научили», — полагает священник.

Люди не умеют общаться друг с другом в том числе из-за психологических проблем, считает Береговой. По его словам, сейчас почти каждый человек страдает от «тяжелой тревожной депрессии» и является интровертом.

Священник добавил, что если батюшка близок к народу, то его проповеди становятся «более бытовыми».