В РПЦ считают, что мощи из Киево-Печерской лавры могли быть вывезены за границу

Настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в городе Голая Пристань, протоиерей Геннадий Шкиль заявил, что мощей в Киево-Печерской лавре может уже не быть. Их могли вывезти за границу, сообщает РЕН ТВ .

По его словам, мощи могут находиться в одной из европейских стран. Они могли стать частью «чьей-то частной коллекции».

Шкиль подчеркнул, что мощи нельзя использовать в качестве музейного экспоната. По его мнению, это святотатство. Кроме того, мощи должны храниться при определенной температуре, выносить на улицу их нельзя.

«Раки так же, как и мощи выносить на улицу, если вы это считаете музейным экспонатом, нельзя. <…> Это уголовно наказуемое преступление», — сказал Шкиль.

20 августа сотрудники музея Киево-Печерской лавры вынесли на улицу раки с мощами святых. В Союзе православных журналистов считают, что над останками могли проводиться «манипуляции».

Ранее стало известно, что боец ВСУ переоделся в рясу священника, украл крест и курил сигареты в Церкви Иоанна Предтечи в Курской области.