сегодня в 17:34

Боец ВСУ переоделся в рясу священника и украл крест в церкви в Курской области

Боец ВСУ переоделся в рясу священника, украл крест и курил сигареты в Церкви Иоанна Предтечи в Курской области. Видео было снято еще до того, как противника выбили из региона, сообщают « Военкоры Русской весны ».

На появившейся записи видно, что боевик ВСУ оделся в облачение священника и ходил с крестом в руке. Также он курил сигареты в церкви и насмехался над верой.

Предположительно, этот же украинский солдат похитил храмовый крест. Об его исчезновении рассказывал протоиерей Александр Зинченко.

Украинские боевики вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона.