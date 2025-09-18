В РПЦ разрешили мужчинам целовать друг друга в губы*
Клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ), иеромонах Макарий (Маркиш) заявил, что в религии нет запрета на поцелуи в губы, щеки и плечи людей одного пола*. В своем суждении он опирается на священное писание, сообщает «Абзац».
Макарий отметил, что в писании Нового завета есть фраза апостола Павла о том, что людям нужно приветствовать друг друга «святым лобзанием». Указания о том, что мужчины могут целовать только женщин, в священной книге нет.
«Сам факт поцелуя зафиксирован в древнем установлении духовно-практическом, и реализовывать его нужно по обстановке», — сказал иеромонах Макарий.
В качестве примера он привел момент, когда во время Божественной литургии священник приветствует дьяконов лобзанием. Если речь идет именно о поцелуях, то это касается родных и традиций.
Ранее священник Игорь Сильченков заявил, что мастурбация для самоудовлетворения является грехом, но допустима с благословения духовного наставника. Это допускается, если необходимо для медицинской диагностики, лечения бесплодия или сбора доказательств с целью опровержения ложного обвинения в изнасиловании.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
