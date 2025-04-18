В РПЦ рассказали, могут ли мусульмане и иудеи есть куличи

Протоиерей Потокин: мусульмане и иудеи могут есть куличи

Нет запрета на употребление пасхальных куличей для иудеев и мусульман. Есть такой продукт можно, если появляется желание, рассказал РИА Новости врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности, протоиерей Михаил Потокин.

Он отметил, что иудеи и мусульмане с низкой долей вероятности будут употреблять куличи. Однако все зависит от отношения человека к этому продукту.

«Если он хочет есть кулич, то почему бы ему не сделать (это – ред.)?» — спросил протоиерей.

Потокин отметил, что православный может предложить мусульманам и иудеям разделить трапезу.

Ранее средняя стоимость пасхальных куличей увеличилась в России на 15-20%.

На 18 апреля у православных приходится Великая пятница Страстной недели. Во время нее верующие вспоминают святые спасительные страсти Иисуса Христа. Речь идет об осуждении Спасителя на смерть, страданиях, которые он пережил на кресте, гибели, снятии с креста и захоронении.

Пасху отметят 20 апреля. В этом году православная Пасха совпадает с празднованием Воскресения Христа у католиков и протестантов.