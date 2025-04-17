Россиянам ответили, на сколько выросли цены на пасхальную корзину

Эксперты ответили, как изменилась стоимость пасхальной корзины в преддверии праздника и как сэкономить в это время на покупках, сообщает АБН24 .

Согласно информации Росстата, цены на яйца, сыр, творог, сливочное масло и куличи значительно выросли уже в прошлом году. В марте десяток куриных яиц стоил около 100 рублей, что на 20% выше по сравнению с 2023 годом.

«Цены на сыр выросли в среднем на 15-18%. Например, 1 кг российского сыра теперь стоит около 600 рублей. Это само собой связано с ростом цен на молоко и другие сырьевые компоненты», — добавил экономист Михаил Беляев.

Стоимость творога также возросла на 10-12% и теперь составляет около 250 рублей за кг. Сливочное масло, как отметил эксперт Олег Дроздов, возросло в цене больше всего. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 25% и составляет около 800 рублей за кг. Средняя стоимость на куличи также возросла на 15-20%, готовую выпечку сейчас можно приобрести за 300-700 рублей.

Экономист Ольга Тарасова объяснила такой рост цен на пасхальные наборы сезонным спросом и инфляцией в стране. В том числе значительно растут цены на корм для животных, на логистические расходы, из-за этого увеличивается стоимость базовых продуктов питания.