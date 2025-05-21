В РПЦ предложили исключить бедность из критериев лишения родительских прав
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Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает, что бедность следует исключить из критериев, по которым ребенка могут изъять из семьи, если родители не ведут асоциальный образ жизни, сообщает РИА Новости.
Об этом представитель РПЦ заявил в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.
«Надо исключить бедность, финансовое положение, другие часто используемые органами опеки критерии как основание для лишения родительских прав из судебной практики», — сказал Лукьянов.
Он назвал надуманным предлогом лишение родительских прав из-за неработающей печки, сломанной кровати, отсутствия письменного стола и др.
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