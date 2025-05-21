сегодня в 20:56

В РПЦ предложили исключить бедность из критериев лишения родительских прав

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает, что бедность следует исключить из критериев, по которым ребенка могут изъять из семьи, если родители не ведут асоциальный образ жизни, сообщает РИА Новости .

Об этом представитель РПЦ заявил в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

«Надо исключить бедность, финансовое положение, другие часто используемые органами опеки критерии как основание для лишения родительских прав из судебной практики», — сказал Лукьянов.

Он назвал надуманным предлогом лишение родительских прав из-за неработающей печки, сломанной кровати, отсутствия письменного стола и др.

Ранее настоятель Свято-Никольского храма в Мосальске Калужской области Владислав Береговой со смехом ответил на вопрос, какие подарки нужно вручать батюшкам. По его словам, им следует дарить «классические» презенты — «яхту, Mercedes и квартиру на Тверской».