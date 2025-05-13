Священник РПЦ со смехом попросил дарить батюшкам яхты и квартиры на Тверской

Настоятель Свято-Никольского храма в Мосальске Калужской области Владислав Береговой со смехом ответил на вопрос, какие подарки нужно вручать батюшкам. По его словам, им следует дарить «классические» презенты — «яхту, Mercedes и квартиру на Тверской», сообщает «Расстрига» со ссылкой на выступление священнослужителя в телеэфире.

«Дальше там просто уменьшайте по мере своих сил. Я вам ориентир дал», — смеясь, добавил священник.

Он также в шутку сравнил эти «классические» подарки с нормативами на уроках физкультуры в школах.

Вместе с тем Береговой обратил внимание, что некоторые люди недовольны ситуациями, когда товары в церквях являются платными. Если же «ценников» нет, это начинает злить уже других прихожан, подчеркнул настоятель.

«С одной стороны, нас половина людей проклинает, что у нас ценники в храмах. А другая половина проклинает, что их нет, потому что непонятно, сколько теперь давать», — сказал Береговой.

Слова священника про подарки в виде яхт и машин вызвали неоднозначные реакции в комментариях. Одни пользователи увидели в фразе Берегового сарказм, однако другие не оценили его высказывания, отмечает издание.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев ответил, зачем «нетвойнисты» хотят мира.