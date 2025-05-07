В РПЦ ответили, зачем «нетвойнисты» хотят мира

В людях, которые «невовремя» хотят мира и безопасности, есть «трусливый, малодушный, плотский дух антихриста», заявил протоиерей РПЦ Андрей Ткачев. По его словам, «нетвойнисты» хотят только путешествовать «по всей вселенной», пить и грешить.

Ткачев подчеркнул, что в истории человечества всегда происходили войны. Он считает, что если на планете наступит полный мир и безопасность, то придет «царство антихриста». По словам Ткачева, до этого момента в мире не перестанут утихать вооруженные конфликты.

«Мир и безопасность будут только при антихристе. И те, кто хотят мира и безопасности невовремя, имеют дух антихриста. Все эти „нетвойнисты“ наши, которые за все хорошее и против всего плохого, они, конечно, не думают так. Они думают, что они — великие христиане», — сказал священнослужитель. Трансляция выступления Ткачева опубликована в его RuTube-канале.

По мнению Ткачева, «нетвойнисты» хотят мира «не для бога, а для греха». Такие люди желают мира, чтобы грешить, пить, зарабатывать и путешествовать — «это и есть мир антихриста», уверен протоиерей.

«Нормальные люди понимают, что мира хочется всем, но, поскольку грех живет внутри человека, мира не будет, пока мир не будет всеконечно переплавлен в огне великого пожара», — подчеркнул Андрей Ткачев.