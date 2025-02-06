В РПЦ назвали запрет носить крестик на металлической цепочке притянутым за уши

Верующие могут носить нательные православные кресты на металлических цепочках. Слова о том, что этого нельзя делать, «притянуты за уши», заявил в разговоре с НСН заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее священник храма святителя Николая в Ясеневе иерей Андрей Кузнецов выступил с заявлением по поводу ношения православных крестов на металлической цепочке. По его словам, металлическая цепь «ассоциируется с языческими символами и украшениями». Он сказал, что крест должен носиться только на специальной тканевой ленте.

Кипшидзе прокомментировал данные слова. Он отметил, что носить крестик на металлической цепочке не запрещено. По его словам, ни у кого не возникает «языческих ассоциаций».

Кипшидзе заявил, что опасения Кузнецова «притянуты за уши». Он добавил, что материал цепочки не имеет значения. Церковь никогда не препятствовала тому, чтобы художники и ювелиры показывали свое мастерство, созидая предметы церковного искусства.

Ранее Кипшидзе прокомментировал платное «VIP-Крещение» в одном из подмосковных клубов. Он заявил, что коммерциализация православных праздников осуждается.