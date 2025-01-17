В РПЦ осудили платное «VIP-Крещение» в одном из подмосковных клубов

В Подмосковье один из загородных клубов предложил необычное празднование Крещения. Мероприятие предоставляет возможность окунуться в специальную прорубь за 4 тыс. рублей. Однако Русская православная церковь выразила недовольство таким подходом к празднику, сообщает Life.ru .

Согласно крещенской VIP-программе, гостей ожидают выступление казачьего хора, праздничный молебен, крестный ход и обогревающие напитки. Для удобства гостей предусмотрены комфортные раздевалки и дежурство скорой помощи. В прошлом году мероприятие привлекло 150-200 человек, что, по словам организаторов, явно свидетельствует о популярности подобного формата.

Как пояснил руководитель отдела по внешним коммуникациям РПЦ Вахтанг Кипшидзе, коммерциализация православных праздников осуждается. Он подчеркнул, что основное значение Крещения заключается в духовном восприятии праздника, а не в ряде развлекательных мероприятий.

Также Кипшидзе напомнил, что для верующего наиболее важным является посещение богослужения и получение крещенской воды, которая может использоваться для освящения своего дома. Однако запретить освящение воды на частной территории невозможно.

«Христианин берет собой крещенскую воду и может принимать ее с верой. Это главное и полноценное участие в празднике», — добавил он.