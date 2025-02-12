В российских школах могут ввести оценки за поведение

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В Госдуму внесут проект о введении оценки за поведение в школах

В Госдуме инициировали законопроект о введении в школах оценок за поведение, сообщает РИА Новости .

Авторы инициативы предлагают учредить аттестационный отзыв о поведении учеников. Это поможет ученикам следовать этическим нормам под руководством учителей.

«Сегодня во многих школах отношения между детьми, мягко говоря, „нездоровые“. Учителям школьники часто хамят. Введение новой системы поможет остановить это безобразие», — сказал в беседе с агентством лидер партии СРЗП и один из авторов предполагаемого нововведения Сергей Миронов.

Ранее на Кубани школьник пытался покончить с собой из-за плохих отметок, его удалось спасти.