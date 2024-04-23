В российские войска поступят первые образцы ЗРК нового поколения С-500

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Шойгу: образцы зенитно-ракетного комплекса С-500 поступят в ВС РФ в 2024 году

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2024 году Вооруженные силы страны получат первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Глава Минобороны РФ отметил, что новое оружие поступит двух видов. Военнослужащие получат зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны для выполнения боевых задач.

Ранее Шойгу рассказал о создании научно-производственного центра беспилотников и роботизированных комплексов. В нем соединят различные направления, которые занимаются разработкой и производством нового оружия.

Генерал поставил задачу обеспечить штурмовые группы ВС РФ показанными перспективными образцами вооружения, с помощью которого ликвидация FPV-дронов ВСУ будет проходить еще эффективнее.