Шойгу заявил о создании научно-производственного центра дронов и робокомплексов

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в министерстве принято решение о создании научно-производственного центра беспилотников и роботизированных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Шойгу посетил полигон Московского военного округа.

Он отметил, что указанный центр объединит разные предприятия, лаборатории и конструкторские бюро, которые занимаются разработкой и производством перспективного вооружения в стране.

Также генералу представили российские образцы стрелкового оружия. Они были разработаны при участии снайперов, которые выполняли поставленные задачи в зоне СВО.

Сергей Шойгу еще заслушал доклад замминистра обороны РФ генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова. Он рассказал о создании до лета на всех полигонах Вооруженных сил учебно-тактических полей. Они необходимы для отработки навыков бойцов по противодействию дронам противника, военные будут применять против беспилотников отечественные образцы показанного стрелкового оружия.

Генерал поставил задачу обеспечить штурмгруппы ВС РФ показанными перспективными образцами вооружения, чтобы эффективно ликвидировать fpv-дроны ВСУ.