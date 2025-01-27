В России запускают совместный проект по вторичному использованию смартфонов

Партнерство по выкупу подержанных смартфонов запустили компании «Авито» и «М.Видео-Эльдорадо». Об этом сообщила «Российская Газета» .

Аналитики отмечают, что в среднестатистической российской семье дома хранится от 2 до 4 неиспользуемых смартфонов, которые могли бы принести дополнительный доход. Также такие проекты отражают общемировой тренд на заботу об экологии и развитие экономики совместного потребления, а еще способствуют формированию культуры ответственного потребления. Благодаря организованному выкупу подержанных устройств сокращается объем электронных отходов, а ресурсы используются более рационально.

По словам руководителя бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павла Комарова, интерес пользователей к продаже смартфонов стабильно остается высоким.

«При этом многие предпочитают реализовывать свои гаджеты через инструменты выкупа — без переписок, торга и общения с покупателями: по итогам 2024 года количество таких сделок выросло почти в 6 раз», — отметил Комаров.

Как подчеркнул руководитель департамента физических сервисов группы «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Агапов, на сегодняшний день продажа восстановленной техники показывает существенный рост и обладает высокой маржинальностью. Сейчас на рынке представлено несколько крупных игроков.

«Современная техника служит на протяжении многих лет и может быть эффективно использована вторично», — пояснил Агапов.