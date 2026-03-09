В России запретили сайт с инструкцией по производству взрывчатки из мыла

Останкинский районный суд Москвы постановил заблокировать сайт с инструкцией по производству взрывчатки из мыла, сообщает Baza .

В ходе мониторинга интернета силовики обнаружили сайт с названием «Уникальный метод создания взрывчатых веществ на основе доступных материалов в домашних условиях. Внимание! Важная информация — как создать взрывчатое вещество из мыла».

Согласно материалам дела, суд усмотрел на данной странице информацию, которая может быть использована для совершения уголовно наказуемых преступлений. В связи с этим было принято решение о блокировке сайта, содержащего инструкции по изготовлению взрывчатки из мыла.

Ранее суд запретил публиковать рецепт создания коктейля Молотова в России. Информацию признали запрещенной, решение вступило в силу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.