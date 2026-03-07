Суд запретил публиковать рецепт создания коктейля Молотова в России
Останкинский суд Москвы посчитал рецепт создания коктейля Молотова запрещенной к распространению в РФ информацией. Решение выложено на сайте судов российской столицы.
Иск был подан после проверки Останкинской межрайонной прокуратуры. Ее сотрудники обнаружили публичные Telegram-каналы. В них публиковали точную инструкцию по тому, как создать коктейль Молотова в домашних условиях.
Суд посчитал, что подобные материалы нарушают законодательство России. Инструкция по созданию зажигательной смеси может применяться для совершения преступлений, террористических актов и проведения массовых беспорядков.
Информацию признали запрещенной. Решение вступило в силу.
