В России запретили продажу вейпов и сигарет на остановках

В России запретили продавать вейпы и сигареты на остановках общественного транспорта. Это места большого скопления людей, они не предназначены для курения, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что продажа вейпов и сигарет на остановках приводит к повышению их доступности для граждан, а также увеличивает риск пассивного курения. Особенно это опасно для детей и беременных женщин, а также людей, страдающих от хронических заболеваний.

«Принятым законом устанавливается запрет розничной торговли табачной или никотинсодержащей продукцией, в том числе вейпами, кальянами, на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения. Это решение направлено на защиту здоровья наших граждан», — написал Володин.

В Госдуме рассматривается вопрос об установлении запретов на реализацию детям товаров, внешне напоминающих алкогольную продукцию. По словам Володина, в последние годы отмечается тенденция увеличения объемов продаж подобных напитков, и их приобретают не только взрослые.

