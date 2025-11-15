В Госдуме задумались об ограничении продажи имитирующей алкоголь продукции детям

В Госдуме рассматривается вопрос об установлении запретов на реализацию детям товаров, внешне напоминающих алкогольную продукцию, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам Володина, в последние годы отмечается тенденция увеличения объемов продаж подобных напитков, и их приобретают не только взрослые. Приблизительно 6% процентов детей в возрасте от 10 до 13 лет покупают безалкогольные аналоги пива и вина, а среди подростков 16-17 лет этот показатель достигает примерно 21%.

«Обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь», — написал Володин.

Медики считают, что употребление подобной продукции способствует формированию тяги к характерному вкусу алкоголя и нездорового интереса к нему, что в дальнейшем может привести к развитию вредной привычки.

Спикер Госдумы подытожил, что это оказывает негативное воздействие на психическое состояние несовершеннолетних и создает угрозу для их здоровья.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.