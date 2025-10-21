В России за полгода осудили рекордное число граждан за госизмену

Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в первом полугодии 2025 года российские суды вынесли обвинительные приговоры по 105 делам о государственной измене и 11 делам о шпионаже, сообщает «КоммерсантЪ» .

Среди осужденных за измену Родине — двое приговоренных к пожизненному заключению, пять несовершеннолетних и один человек старше 66 лет.

Наибольшую группу осужденных (44 человека) составили молодые люди в возрасте 18-30 лет, при этом более половины из них не имели постоянного источника дохода, хотя почти у 50% было высшее образование. Все осужденные за шпионаж являются гражданами стран СНГ моложе 40 лет.

