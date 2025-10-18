Известного частного детектива Андрея Матушкина обвинили в госизмене

Глава некоммерческого партнерства «Международное объединение частных детективов» Андрей Матушкин стал фигурантом уголовного дела по статье 275 УК РФ, касающейся государственной измены. Три источника в органах правопорядка сообщили об этом РБК .

В сентябре 2025 года Матушкина взяли под стражу на два месяца, в настоящее время он находится в одном из следственных изоляторов Санкт-Петербурга.

Следствие придерживается версии, что Матушкин занимался сбором и нелегальной передачей за рубеж информации, относящейся к гостайне. Также его подозревают в сотрудничестве с иностранными спецслужбами и оказании им помощи в реализации их задач на территории России. Речь идет о поддержании контактов с представителями прибалтийских государств.

Факт задержания руководителя ассоциации стал известен членам детективного сообщества. Частный детектив Михаил Локтионов заявил, что, кроме Матушкина, по данному делу проходили еще два детектива, один из которых впоследствии был освобожден. Локтионов утверждает, что членство в ассоциации Матушкина было доступно любому, кто вносил членские взносы, независимо от того, является ли он частным детективом. Он подчеркнул, что финансовый аспект всегда играл ключевую роль для вступления в данную организацию. По словам Локтионова, в числе членов ассоциации были и частные детективы из западных стран, включая США и Великобританию.

По данным системы «Спарк», некоммерческое партнерство «Международное объединение детективов» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2012 году, хотя, по данным сайта организации, она функционирует с 2009 года. Матушкин указан в качестве руководителя, и с 2021 года он находится в стадии банкротства по иску Сбербанка, связанному с просрочкой по ипотечному кредиту. На сайте объединения указано, что его участники занимаются поиском похищенных транспортных средств, розыском скрывающихся и пропавших граждан, проведением скрытого наблюдения, проверками на полиграфе, а также расследованиями супружеской неверности.

Статья 275 УК РФ «Государственная измена» предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. Как правило, подобные уголовные процессы проводятся в закрытом режиме, без участия представителей прессы и общественности, поскольку материалы дела часто содержат сведения, представляющие собой государственную тайну.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.