В России выпустили промовидео для переезжающих в страну из ЕС и США

«Крым 24» и СМИ2 рассказали в проморолике о перспективах иностранцев в России

В Сети появился ролик, обращенный к переезжающим в Россию из стран Европы или Америки, сообщает Telegram-канал СМИ2 .

Автором сценария роликов выступил генеральный директор новостного агрегатора Юрий Белоусов. По его словам, идея замотивировать европейцев на переезд и работу в нашей стране обсуждалось давно. На кадрах житель России спрашивает одного из героев — таксиста, приехавшего из Великобритании, как ему здесь живется, тот отвечает: «Очень хорошо».

Указанное видео и еще несколько других можно будет в ближайшее время найти в соцсетях «Крым 24» и на телеканале.

«Сейчас в Европе засилье либеральных ценностей и мы готовы возвращать сюда людей, разделяющих традиционные ценности. Многие уже просто не могут жить там», — заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, получить временное разрешение на пребывание и даже без знания языка и истории страны могут граждане ЕС и США, несогласные с либеральными ценностями Запада.