В России выпустили iPhone 17 Pro с Владимиром Жириновским

Российский бренд Caviar представил лимитированный iPhone 17 Pro, посвященный покойному экс-лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому в честь 80-летия со дня рождения политика, сообщается на сайте компании.

Стоимость лимитированного iPhone 17 Pro стартует от 649 тыс. рублей, iPhone 17 Pro Max — от 684 тыс. рублей. Тираж ограничен 18 экземплярами.

Смартфон представлен в синем цвете, являющемся символом ЛДПР. Корпус устройства изготовлен из ударопрочного титана. В отделке используется высококачественная кожа Hermes. На корпусе вручную нанесен эмалевый портрет политика.

Упаковка лимитированного iPhone выполнена в виде подарочного футляра с оформлением в цветах ЛДПР. В коробку встроен цифровой экран, на котором демонстрируются видеоролики с семью известными прогнозами Жириновского.

Кроме того, комплект дополнили сувенирной атрибутикой. Покупатели получат позолоченный ключ в форме двуглавого орла и памятную монету с профилем политика. Оба элемента покрыты 24-каратным золотом.

