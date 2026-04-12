Мессенджер XChat для iPhone от Илона Маска выйдет 17 апреля

Социальная платформа X, ранее известная как Twitter, принадлежащая Илону Маску, сообщила о начале работы мессенджера XChat. Выпуск программы для устройств iPhone ожидается 17 апреля, сообщает Газета.ru со ссылкой на 3DNews.

Сервис сможет использовать только аудитория, имеющая аккаунт в X. Он будет включать базовые возможности, характерные для современных средств коммуникации: защищенную шифрованием передачу сообщений, аудио- и видеосвязь, отправку документов, чаты для групп, а также опции изменения и отмены отправленных текстов. Особо отмечается, что в приложении не будет рекламных материалов и средств отслеживания действий пользователей.

Опубликованные в X изображения показывают, что дизайн XChat построен на принципах минимализма с концентрацией на элементах общения. В описании сервиса на странице обновления в App Store его называют «закрытой и целенаправленной площадкой для коммуникации». В первоначальной версии программа будет работать исключительно в iOS — запуск варианта для Android на начальном этапе не планируется.

Однако некоторые пользователи X выразили сомнение относительно озвученных гарантий приватности. В частности, подчеркивается, что, хотя разговоры защищаются шифрованием, служба потенциально может связывать с учетной записью значительный объем персональных данных, таких как местонахождение, список контактов и детали профиля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.