В России внесли в список террористов объединение с Порошенко и его сыном

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов объединение, в которое входят бывший президент Украины Петр Порошенко, его сын Алексей Порошенко, а также экс-гендиректор липецкой кондитерской фабрики «Рошен» Олег Казаков, сообщает РБК .

Октябрьский районный суд Липецка 19 февраля своим решением передал в доход государства акции фабрики «Рошен». Предприятие принадлежало Порошенко, его сыну и Казакову.

Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 год. Компания Roshen является одним из самых крупных в мире производителей кондитерских изделий. Фабрика в Липецке не работала с 2017 года, ее закрытие объяснили «политическо-экономическими причинами».

Также Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов еще одно объединение. В него входят экс-министр транспорта Украины, президент компании «Биофарма» Константин Ефименко и его сестра.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко возложил ответственность за начало спецоперации РФ на Украине на двух «националистических лидеров киевского режима». Речь идет об бывшем и нынешнем украинских президентах Петре Порошенко и Владимире Зеленском.